Beşiktaş'ın iptal edilen golünün en net videosu ortaya çıktı

Beşiktaş, Pendikspor karşısında Omar Colley ile 77. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Ancak bu gol öncesinde top dışarıdan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.

Sol kanattan Arthur Masuaku'nun kullandığı ceza sahasında iyi yükselen Omar Colley topu 77'de ağlara gönderdi.

Yardımcı hakem, bu pozisyonda Masuaku'nun kullandığı kornerde topun dışarıdan geldiğini işaret etti.

Hakem Kadir Sağlam da golü iptal etti.

GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş taraftarları maç sonrası pozisyonu sosyal medyadan paylaştı.

Videoda topu oyun alanı dışına çıkmadığını söyleyen Siyah Beyazlı taraftarlar maçı hakemine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

COLLEY: ANLAYAMIYORUM

Karşılaşmanın ardından pozisyonla ilgili görüşlerini aktaran Colley, "Pozisyonu yeni gördüm, nasıl aut kararı verildi ve gol iptal edildi anlayamıyorum. VAR'ın var olma sebebi işleri kolaylaştırması, aslında bize yardım etmesi lazım. Gol aslında pozisyon. Ne yazık ki maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor" dedi.