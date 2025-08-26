Beşiktaş’ın İstanbul’a getirdiği Djalo'dan ilk sözler! 'Çok büyük bir kulüpteyim'

Savunmasını önemli bir takviyeyle güçlendirmeye hazırlanan Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo’yu İstanbul’a getirdi.

Kendisini karşılayan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Djalo'nun ilk sözleri şu şekilde:

"Çok mutluyum buraya geldiğim için. Çok büyük bir kulüpteyim. Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarın da desteğiyle en iyisini yapmaya çalışacağız."

Transferi konusunda her türlü anlaşmaya varılan 26 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş’ın Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.