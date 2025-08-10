Beşiktaş'ın istediği futbolcu deşifre oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın istediği futbolcu deşifre oldu

Kanat transferine yoğunlaşan Beşiktaş'ın Toulouse forması giyen oyuncu için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Süper Lig'de sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ın aradığı sol kanadı Fransa'da bulduğu iddia edildi.

L'Equipe'de yer alan haberde, siyah-beyazlıların Toulouse'de forma giyen Yann Gboho için 6 milyon euroluk resmi teklif yaptığı belirtildi.

ghobo1.jpg

Toulouse, Yann Gboho'yu Ocak 2024'te 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Belçika ekibi Cercle Brugge'den transfer etmişti.

Fildişi Sahilli futbolcu geride kalan 1.5 sezonda Toulouse formasıyla 52 resmi maça çıkarken 9 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki futbolcunun Lyon ve Lille'nin de transfer listesinde yer aldığı ileri sürüldü.

Son Haberler
Dolunay, Van Gölü’nü süsledi
Dolunay, Van Gölü’nü süsledi
Büyük sürpriz! Eski defter açıldı, Uğurcan Çakır için flaş gelişme
Büyük sürpriz! Eski defter açıldı, Uğurcan Çakır için flaş gelişme
Yunanistan’da Atina yakınlarındaki orman yangını can aldı!
Yunanistan’da Atina yakınlarındaki orman yangını can aldı!
İstanbul’daki dolunay manzarası nefesleri kesti
İstanbul’daki dolunay manzarası nefesleri kesti
Antalya'da turistlere kaza şoku: 5'i Hollandalı 6 yaralı
Antalya'da turistlere kaza şoku: 5'i Hollandalı 6 yaralı