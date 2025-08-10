Beşiktaş'ın istediği futbolcu deşifre oldu

Süper Lig'de sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ın aradığı sol kanadı Fransa'da bulduğu iddia edildi.

L'Equipe'de yer alan haberde, siyah-beyazlıların Toulouse'de forma giyen Yann Gboho için 6 milyon euroluk resmi teklif yaptığı belirtildi.

Toulouse, Yann Gboho'yu Ocak 2024'te 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Belçika ekibi Cercle Brugge'den transfer etmişti.

Fildişi Sahilli futbolcu geride kalan 1.5 sezonda Toulouse formasıyla 52 resmi maça çıkarken 9 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki futbolcunun Lyon ve Lille'nin de transfer listesinde yer aldığı ileri sürüldü.