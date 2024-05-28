Beşiktaş'ın istediği yıldız futbolcu serbest kaldı

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Beşiktaş'ın istediği yıldız futbolcu serbest kaldı

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Erik Lamela, Sevilla'dan ayrıldı.

Bir yandan teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş diğer taraftan da transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip bir süre önce İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Erik Lamela ile görüşmelere başlamıştı.

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Sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan La Liga ekibi Sevilla, 32 yaşındaki Erik Lamela'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sözleşmesi sona eren Arjantinli sağ kanat oyuncusu bu sezon 19 maçta 845 dakika görev aldı. Lamela bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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River Plate altyapısından yetişen Lamela, 2011'de 17 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu. 2013'te 30 milyon Euro'ya Tottenham'a giden Lamela, 8 yıllık İngiltere macerasının ardından 2021 yılında Sevilla'nın kadrosuna katılmıştı.

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