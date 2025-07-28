Beşiktaş'ın kader maçına İspanyol hakem!

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı kritik mücadeleyi, İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak mücadelede Munuera’nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi olarak ise Francisco Jose Hernandez Maeso görev alacak.

İLK MAÇTA AĞIR YENİLGİ

Turun İstanbul’daki ilk ayağında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ın Polonya’daki rövanşta turu geçmek için en az üç farklı galibiyet arayacak.