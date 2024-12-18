Beşiktaş’ın kaderi 4 sezondur değişmedi. Bu sefer yönetim de gitti

Beşiktaş’ta şampiyonluk hayalleri yine başka bahara kaldı. Siyah beyazlıların hayalleri Adana Demirspor’a mağlup olmaları ile suya düştü. Beşiktaş’ın şampiyonluk hayalleri son 4 sezondur aralık ayı gelmeden suya düşüyor.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, siyah beyazlılar son 4 sezondur aralık ayı gelmeden teknik direktör değiştiriyor. İlk olarak 2020-21 yılında 15 Kasım'da Sergen Yalçın'ı gönderen siyah-beyazlılar, 15. haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalmıştı.

BU KEZ YÖNETİM DE GİTTİ

Bir sonraki sezonda henüz eylül ayında Valerien İsmael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, 15. haftada lider Galatasaray’ın 9 puan gerisindeydi. 2022-23 sezonunda Kasım ayında Şenol Güneş ile vedalaşılırken 15. haftada zirvedeki Fenerbahçe ile aradaki fark 14 puandı. Bu sezon ise kasım sonunda van Bronckhorst'u gönderen yönetim de istifasını sundu. Adana Demirspor yenilgisi ile zirve ile fark 16 puana çıkarken yine Kara Kartal ocak ayını göremedi.