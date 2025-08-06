Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu! Yıldız isim yok

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Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu! Yıldız isim yok

Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı St. Patrick's maçının kamp kadrosu belli oldu.

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş yarın İrlanda ekibi St. Patrick's ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan son antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş ile birlikte rahatsızlığı olan Felix Uduokhai katılmamıştı.

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FELIX UDUOKHAI ST. PATRICK'S MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı kamp kadrosu belli oldu. Felix Uduokhai kamp kadrosunda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Ole Gunnar Solskjaer, kadroda şu isimlere yer verdi:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tiknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al Musrati, Tammy Abraham."

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