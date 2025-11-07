Bir başkan düşünün...

Yalnız.

Ama cesur.

Ne yaptığını bilen.

İcraatın başında.

Gittiği yol; nereye varacak kestirmek zor.

O, bildiğini okuyor.

Kimseye kulak asmıyor.

Aldırmıyor.

Halk deyimi ile tınlamıyor!

Hani bir söz var ya, ‘çok da, tınn’ o misal.

Serdal Adalı.

Kurduğu yönetimi tartışmalı.

Mali kongrede yaşananları gördük.

Genel sekreter ve 2. Başkanın iş bilmezliği...

Aynı akşam, derbide yaşananlar...

Bunca hengâme içinde bi başına kalan Adalı...

Tüm oklar üstüne çevrilmiş.

Trol orduları sosyal medyadan saldırmış.

O umursamamış.

Gelelim asıl konumuza.

İşte bu Serdal Adalı, bakın ne yaptı.

Yönetimi olağanüstü toplantıya çağırdı.

İdareciler; başkana bir şey soramadı.

Gazetecilerden bilgi edinmeye çalıştılar.

Toplantı bitti.

Başkan "Birlikte basın açıklaması yapalım" dedi.

Platforma geçildi.

Adalı, futbol komitesi kurduğunu açıkladı. İsimleri birer birer saydı.

Kaan Kasacı. Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu.

Kasacı, Kılıç’a baktı.

Kılıç da, Kasacı’ya...

Öyle ya... Toplantıda tek kelime edilmedi.

Gündeme dahi gelmedi.

Bu karar nerden çıktı diye.

Yönetimde olmayan Aydoğdu arandı.

Onun da haberi yok.

Basın açıklaması sonrası başkan arayıp iletmiş.

Vay anasını sayın seyirciler.

Bir taşla iki değil, tam üç kuş vurulmuş.

Toplantıda olsa belki itiraz gelecek.

Mızmızlanma olacak.

Sırası değil denecek.

Ya da ben niye yokum, diye incinenler çıkacak.

Bu taktik bir ilk.

Hadi beni geçiniz.

Minik Kargam bile hiç duymamış!

Sadece Beşiktaş’ta değil, diğer kulüplerde de yok.

İlginç bir o kadar da, yenilikçi.

Hep deniyor ya; Beşiktaş ilklerin kulübü diye.

Bu duruma son bir örnek.

Al sana altın iplikli gömlek!..

Burada nokta koyup futbol dışına çıkalım.

Amerikan Başkanı Trump...

Dünyayı sarsan açıklamalar yapıyor. Kameralar çekiyor.

Etrafı şaşkınlık içinde bakıyor.

Belli ki, kimsenin haberi yok.

Basın toplantısında öğreniyor, şaşıp kalıyorlar.

Hani acaba diyorum!..

Adalı, Trump’ın bu taktiğini uygulamaya almasın.

Ne alması.

Çoktan aldı ve uyguladı bile.

Aman dikkat.

Trump çok tutarsız.

Bu gün konuştuğunu, ertesi gün rafa kaldırıyor.

Ya da, revize ediyor.

Amerika bu; yaz bozu kaldırır belki.

Beşiktaş henüz o düzeyde değil.

Patladı, patlayacak gibi duruyor.

Bakalım bu çok başlılık neler getirip götürecek.

Serdal Adalı

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Melih Aydoğdu

Sergen Yalçın

Serken Reçber

Son sözü başkan dese de, futbolun tabanı geniş kesime oturtuldu.

Ben onu şunu bilmem.

Tek bildiğim gerçek: Top yuvarlak.

Ne üçgen, ne de beşgen.

Hele dikdörtgen hiç değil.

Yani, 2-0 öne geçip derbi kaybetmek akla mantığa ters.

Düz mantık olup kazanılsa, bunların hiç biri konu dahi olmayacaktı.

Ama oldu, Adalı başkan sazı eline aldı.

Hem çaldı, hem söyledi!

Yine aylardan Kasım…