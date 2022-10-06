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Beşiktaş'ta Nkoudou gelişmesi

Kamerun milli takımında yaşadığı sakatlık dolayısıyla Fenerbahçe derbisinde oynayamayan Nkoudou'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 09:59
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Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Nkoudou'da sıcak gelişme

Beşiktaş'ta Nkoudou gelişmesi
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Sakatlığı bulunan Kevin Nkoudou dünkü idmanda bireysel program uyguladı. Milliyet'in haberine göre; Kamerun Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen yıldız futbolcu cumartesi günü Giresunspor deplasmanında da büyük olasılıkla riske edilmeyecek.

Sağ arka adalesinde gerilme ve ödem belirlenen Nkoudou’nun Süper Lig ’in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta Trabzonspor ’la oynanacak kritik müsabakaya yetiştirilmesi planlanıyor. Yoğun tedavi uygulanan başarılı futbolcunun, Giresunspor maçından sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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