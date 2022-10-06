Beşiktaş'ta Nkoudou gelişmesi

Sakatlığı bulunan Kevin Nkoudou dünkü idmanda bireysel program uyguladı. Milliyet'in haberine göre; Kamerun Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen yıldız futbolcu cumartesi günü Giresunspor deplasmanında da büyük olasılıkla riske edilmeyecek.
Sağ arka adalesinde gerilme ve ödem belirlenen Nkoudou’nun Süper Lig ’in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta Trabzonspor ’la oynanacak kritik müsabakaya yetiştirilmesi planlanıyor. Yoğun tedavi uygulanan başarılı futbolcunun, Giresunspor maçından sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
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