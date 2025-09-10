Beşiktaş’ın kanat transferinde yeni gözdesi Ferreirinha

Beşiktaş kanat transferinde son olarak rotasını Brezilya'ya çevirdi. Uzun süredir bu bölgeye takviye yapmak isteyen Siyah Beyazlılar'ın gündemine sürpriz bir isim dahil oldu.

BEŞİKTAŞ FERREIRINHA'NIN ŞARTLARINI SORUYOR

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Sao Paulo forması giyen 27 yaşındaki Ferreirinha'nın şartlarını araştırıyor.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, birçok farklı alternatif üzerinde dururken Brezilyalı futbolcuyla da ciddi şekilde ilgileniyor.

TIMO WERNER ÖNERİSİ KABUL GÖRMEDİ

Öte yandan menajerler tarafından Beşiktaş yönetimine sunulan Timo Werner önerisinin ise Alman yıldızın son dönemde yaşadığı fiziksel düşüş sebebiyle teknik ekip tarafından kabul görmediği de gelen bilgiler arasında.