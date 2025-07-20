Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü! Premier Lig takımına imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü! Premier Lig takımına imzayı attı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer etmekten vazgeçtiği 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Kyle Walker-Peters'ın West Ham United'ın kadrosuna katıldığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ancak sonrasında transferinden vazgeçtiği İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı.

28 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

West Ham United'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Peters, "Gerçekten heyecanlıyım sanki uzun zamandır beklenen bir şeymiş gibi hissediyorum. Geçmişte kulübe transfer olmamla ilgili haberler çıkmıştı, şimdi burada olmaktan mutluyum" dedi.

Son Haberler
Bursa'da bir garip durum! Mahalle kadınlara emanet edildi
Bursa'da bir garip durum! Mahalle kadınlara emanet edildi
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti
Hakan Çalhanoğlu için ilk adım! Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu
Hakan Çalhanoğlu için ilk adım! Fenerbahçe'nin teklifi belli oldu
Güneş Sistemi’nin ucunda yeni bir dünya bulundu: Bilim dünyası şaşkın! Gezegen Dokuz hipotezi ne olacak?
Güneş Sistemi’nin ucunda yeni bir dünya bulundu!
Alevler kontrol altına alınamıyor! Uşak'ta orman yangını
Alevler kontrol altına alınamıyor! Uşak'ta orman yangını