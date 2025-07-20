Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü! Premier Lig takımına imzayı attı

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ancak sonrasında transferinden vazgeçtiği İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı.

28 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

KWP is Claret & Blue ???? pic.twitter.com/ThOvJ1Jo0T — West Ham United (@WestHam) July 20, 2025

West Ham United'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Peters, "Gerçekten heyecanlıyım sanki uzun zamandır beklenen bir şeymiş gibi hissediyorum. Geçmişte kulübe transfer olmamla ilgili haberler çıkmıştı, şimdi burada olmaktan mutluyum" dedi.