Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında 11'i belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Derbi mağlubiyetini unutturmak isteyen Beşiktaş galibiyet için sahaya çıkıyor.

Son şampiyon ve bu sezonun lig lideri Galatasaray'ın bay geçeceği haftada 8 puanlık farkı eritmeyi hedefleyen Beşiktaş, bu sezon sahasında puan kaybetmedi. Siyah-beyazlılar'da Mert, Rashica ve Paulista'nın durumu maç saatinde netleşecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa, Semih, Immobile.

Kasımpaşa:

Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Barak, Gökhan, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.