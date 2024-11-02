Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında 11'i belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında 11'i belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Derbi mağlubiyetini unutturmak isteyen Beşiktaş galibiyet için sahaya çıkıyor.

Son şampiyon ve bu sezonun lig lideri Galatasaray'ın bay geçeceği haftada 8 puanlık farkı eritmeyi hedefleyen Beşiktaş, bu sezon sahasında puan kaybetmedi. Siyah-beyazlılar'da Mert, Rashica ve Paulista'nın durumu maç saatinde netleşecek.

İLK 11'LER
Beşiktaş:

Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa, Semih, Immobile.

Kasımpaşa:

Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Barak, Gökhan, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.

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