Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar