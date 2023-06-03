Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

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