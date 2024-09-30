Beşiktaş’ın Kayserispor maçı 11’i belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in kapanış mücadelesinde Kayserispor’a karşı deplasmanda mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax’a 4-0 mağlup olan siyah beyazlılar, Kayserispor’u mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.

Süper Lig’e iyi başlayan Beşiktaş, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alıyor.

Beşiktaş’ta cezalı Massuaku ve Al Musrati’nin sakatlığı bulunan Onur Bulut ve Svenson maç kadrosunda yer almıyor.

İşte Beşiktaş’ın Kayserispor’a karşı sahaya çıkacak ilk 11’i:

Mert, Rashica, Paulista, Udokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

VAN BRONCKHORST’UN TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor’a karşı çıkardığı 11’de dikkat çeken değişikliklere imza attı. Sağ bekte Rashica’yı tercih eden Hollandalı teknik adam, Orta sahada ise bir süredir şans vermediği Ndour’u ilk 11’e koydu. Sol kanatta Muçi’yi tercih eden van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy’u yine ilk 11’e koymadı. Öte yandan sağ açıkta ise Joao Mario yer aldı.

Öte yandan Kayserispor maça şu 11’le çıkacak:

Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Nazon.