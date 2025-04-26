Beşiktaş’ın kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Eski hakemler açıkladı

Beşiktaş, 3 maç aradan sonra kazanarak Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu. Hatayspor ise Adana Demirspor’un ardından küme düşmesi kesinleşen 2. takım oldu.

Karşılaşma sonrası hakemin tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararların doğru olup olmadığı merak konusu haline geldi. Özellikle Beşiktaş’ın kazandığı 2 penaltı kararı çok tartışıldı.

Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Eski hakemlerin yaptığı yorumlar şöyle:

2. dakikada Emrecan Terzi'nin Boutobba'ya yaptığı faule kart gösterilmeli miydi?

Bahattin Duran: Maçın çok başı olduğu için mi hakem kart göstermedi? Bu kabul edilebilir bir durum değil.

Deniz Çoban: Hakem arkadaşım neyi düşünerek buna kart göstermemiş? Sportmenlik dışı bir davranış. Statta olmak yeterli buna sarı kart göstermek için.

Bülent Yıldırım: Dediklerinize katılmamak elde değil. Tartışmasız bir sarı kart. Emrecan'ın bütün davranışlarında kontrolsüzlük akıyor.

11. dakikada Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Hakemin pozisyonu görebilmesi için koşuyu bırakıp durması lazım. Pozisyon ofsayt değil bence. Yüzde 100 ofsayt.

Deniz Çoban: Pozisyon bence ofsayt değil. Pozisyon temiz, açık bir penaltı. Mert Günok o kadar kontrolsüz geliyor ki her şey çok net. Ofsayt yok. Hakem penaltıyı çalacaktı VAR da ofsayt olup olmadığına karar verecekti.

Bülent Yıldırım: Deniz Çoban'ın teorik olarak yaptığı açıklama doğru. Hakem bu pozisyonu taca atıyor. Ofsayt olmama ihtimali çok kuvvetli. Pozisyon penaltı olmalıydı.

35. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Hakem oyunu devam ettirseydi kabul ederdim ama penaltı kararını kabul ediyorum.

Deniz Çoban: Bence Calvo savunmanın yapması gerektiği gibi topa ayağını uzatmış. Rafa da penaltı almak için ayağını açmış. Penaltı verene bir şey demem ama çalmasaydı hoşuma giderdi.

Bülent Yıldırım: Calvo dikkatli olmak zorunda. Rafa dikine topla gidiyor. Pozisyonda şüphe yok bence pozisyon penaltı.

Beşiktaş'ın kazandığı ikinci penaltıda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Hakemin önü çok açık. Oyunu durdurduğu yer yanlış. Penaltı kararı doğru.

Deniz Çoban: VAR'a göre bu bariz penaltı olabilir. VAR çok acemice davrandı. Penaltıda şüphe yok.

Bülent Yıldırım: Top durduktan sonra VAR çağırmalıydı. VAR heyecan yapmış büyük ihtimal. Immobile göğsüyle düzeltti, Kamil Ahmet'in eline çarptı. Karar doğru.