Beşiktaş’ın kırmızı kart gördüğü pozisyondaki karar doğru mu? Hakem yorumcuları açıkladı

Süper Lig’in 10. haftası dev bir derbiye sahne oldu. RAMS Park’taki mücadelede Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez ve Osimhen’den gelirken Beşiktaş’ın tek golü ise Muçi’den geldi.

Karşılaşmaya atılan goller kadar tartışmalı pozisyonlar da damga vurdu. Hem Galatasaray, hem de Beşiktaş tarafı maçın hakemi Arda Kardeşler’in verdiği bazı kararlardan memnun olmadı.

Maçın tartışmalı pozisyonlarını hakem yorumcuları değerlendirdi. Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tartışmalı pozisyonları değerlendir. Yorumcuların özellikle Barış Alper’in Immobile’ye yaptığı faulde gördüğü sarı kart, Davinson Sanchez’in Rafa Silva’ya müdahalesi sonrası verilen ‘Devam’ kararı ve Icardi’nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmemesi ile ilgili yorumları dikkat çekti.

İşte hakem yorumcuların tartışmalı pozisyonlara ilişkin sözleri:

27. DAKİKADA MAURO ICARDI'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Biz, bir pozisyonun faul olup olmadığını değerlendirirken her zaman aynı cümleyi kuruyorum; yapılan müdahale neticesinde oyuncunun bir sonraki hamlesini yapması zorlaşmış mı, bir sonraki hamlesini yapmasını etkilemiş mi? Icardi, topu sağ ayağıyla düzeltecekken bu darbeden dolayı dağılıp düşüyor. Bence ama... Bir başkası bu pozisyon için, 'Hayır, kendini çok kolay yere bırakıyor' der. Ona da saygım var, itiraz etmiyorum. Ama sahada bunu çözmenin çok kolay olmadığını belirterek ben ekrandan özellikle o kale arkası açısına bakınca penaltı verilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bu tarz beden bedene mücadelelerde VAR devreye girmez, giremez. Ben, bunun bir VAR konusu olmadığı fikrindeyim. Sahadaki hakem takdiri. Hakem 'devam' dedi. Bir başkası da 'devam' diyebilir. O karara da saygım var ama ben, burada penaltının verilmesini daha doğru bulurum.

Bahattin Duran: Her iki oyuncunun amaçları da top olsa da Icardi; daha önce davranıp rakibinin önüne vücuduyla, ayaklarıyla geçiyor. Uduokhai'nin arkada kaldığı için diziyle dikkatsiz bir müdahalesi var. Benim için şu görüntüyle net penaltı. Neden bunu söylüyorum? Ben, oturduğum yerden gayet güzel bir açıya sahibim ve bunun penaltı olduğunu söylüyorum. Evet, sahada kolay olmayabilir ama bu gördüğüm açıda benim için bu pozisyon, net bir penaltı. Dikkatsiz bir müdahale. VAR müdahalesi kesinlikle olmaz diyorum ben de.

Bülent Yıldırım: Evet, değişik açılardan biz de baktığımız zaman her ne kadar topla oynamak istese de arkada kaldığı için sağ diziyle riskli bir hamleyi yapıp Icardi'nin kramponları arasından topa vurmaya çalışırken diziyle Icardi'nin dizini bozduğunu ve sonraki hamlesini kısıtladığını görmekteyiz. Bütün açılardan görünüyor. Bence de pozisyon penaltı.

29. DAKİKADA DAVINSON SANCHEZ'İİN RAFA SILVA'YA MÜDAHALESİNDE HAKEMİN KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Eğer burada bir faul varsa ceza sahasının köşesine basan oyuncunun kademeye girme ihtimali var. Yani burada, bariz gol şansından söz edilemez ama umut vadeden bir ataktan söz edilebilir. O yüzden burada bir faul varsa sarı kart cepte.

Ben, yakınında iki şey görüyorum; faul görüyorum hatta kontrolsüz sınırında bir faul görüyorum. Yani tek başına bu hamleye bile... Çünkü oyuncu; bir yaptı, pas geçti, onu göremedi. Sonra bir tane daha sarı kartlık hareket yaptı. Hadi faulü çaldın, vermedin. Artık oyuncu burada bu yaptığı faulle bile sarı kartı hak ediyor. Üstüne bir de umut vadeden atak. Artık burada üçüncü sarı kartlık ihlalde bu oyuncunun sarı kart görmesini beklerdim ben hakemden. Zannediyorum buna da faul çalmadı. Hakem oyunu devam ettirdi. Yani hakem, Sanchez'in yaptığı üç sarı kartlık ihlalden iki tanesine faul çalmadı.

Bahattin Duran: Tartışmasız bir sarı kart bu. Birinci sarı olur, ikinci sarı olur. Dakikası önemli değil. Umut vadeden atak... Benim için aynı zamanda kontrolsüz hareket. Rafa Silva, topu atmış. Davinson'un yaptığı tartışmasız bir sarı kart. Net faul, net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Bu haliyle umut vadeden atak. Aynı zamanda faulün niteliği de çalımı yedikten sonra rakibin kavalına olduğu için her halükarda, her iki şarttan da %100 bir sarı kart olduğu fikrindeyim. Bunun yani tartışması yok bu pozisyonun.

45+1. DAKİKADA BEŞİKTAŞ'IN KIRMIZI KART BEKLEDİĞİ POZİSYONDA SARI KART KARARI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Benim kriterlerime göre Immobile, topu alır ve ceza sahası içine en yakındaki Barış Alper'in dışındaki bu ortadaki oyuncudan daha öne girip tek vuruşta gol atabilir. Bariz gol atma şansı çok yüksektir. Bu hareketin bariz gol şansını engellediğini düşünüyorum ben. Bu yüzden Barış Alper'in bu pozisyonda sarı kart değil kırmızı kart görmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Ama siz diyebilirsiniz ki bu ortadaki oyuncu, yakalayabilir. Yakalayabilme ihtimali var derseniz saygı duyarım ama benim fikrim kırmızı karttır. VAR müdahalesinin olmamasını da ortadaki oyuncunun yakalama ihtimaline bağlayıp kabul edebilirim.

Deniz Çoban: Benim nazarımda bu pozisyon; açık, bariz, net, tartışmasız bir bariz gol şansı.

Buna video yardımcı hakemin de müdahale etmesi lazım. Şu fotoğrafta bu oyuncuya yetişebilecek, bariz gol atmasını önleyebilecek herhangi bir savunmacı yok. Herhangi bir savunmacı yok. Bu görüntüden bakıp da buna bariz gol şansı... Olabilir, yakalayabilir diyemem. Tek bir şartla yakalar; bu oyuncu, topa basar düşerse yakalar. Koşarken ayağı takılır düşerse yakalar. Başka şekilde yakalayamaz. Bu, %100 bariz gol şansı ve VAR müdahalesi gerekir.

Bülent Yıldırım: Rakip oyuncuları da göremediği için konumlanmalarından emin olamadı. Koşuya ve ihlali değerlendirmesine devam etti. Geniş bakamadığı için dar açıdan bu değerlendirmeyi yaptı. O yüzden de yanıldı diye düşünüyorum. Yani soluna hiç bakamıyor.