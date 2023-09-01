Beşiktaş’ın Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Avrupadaki temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'indeki rakipleri belli oldu.

Beşiktaş’ın Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş D Grubu'nda

Club Brugge

Bodo/Glimt

Lugano

takımlarıyla eşleşti.

İŞTE GRUPLAR

A Grubu: Lille, Slovan O. Ljubljana, Klaksvik

B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya, Breidablik

C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski

F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G Grubu: Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen

H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Trnava, Nordsjaelland

AYRINTILAR GELİYOR...

LUCESCU’NUN TAKIMINI ELEDİ

UEFA Konferans Ligi Play Off rövanş maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev’le karşı karşıya geldi.

Bükreş’te oynanan ilk maçı; Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov’un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul’a avantajlı dönen Siyah-Beyazlı ekip, Vincent Aboubakar'ın golüyle rövanşı 1-0 kazandı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kaldı.

Kara Kartal, Avrupa’nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazandı.

GRUP BİRİNCİLERİ DİREKT ÇIKACAK

Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

İLK MAÇLAR 21 EYLÜL

İki turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.

FİNAL MAÇI ATİNA’DA

Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
WhatsApp'ın yeni tasarımı ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'ın yeni tasarımı ortaya çıktı
İsviçre, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek verecek Dünya
İsviçre, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek verecek
Türkiye’de 1 ayda artan fiyatlar Almanya’da 1 yılda arttı. Almanya’da enflasyon düştü Dünya
Türkiye’de 1 ayda artan fiyatlar Almanya’da 1 yılda arttı. Almanya’da enflasyon düştü
Konferans Ligi'nde Türk Finali olsun: Emre Kocadağ'dan kura açıklaması Spor
Konferans Ligi'nde Türk Finali olsun: Emre Kocadağ'dan kura açıklaması
Bodrum'da zehir tacirleri suçüstü yakalandı Güncel
Bodrum'da zehir tacirleri suçüstü yakalandı
Kalp sağlığından pek çok derde deva oluyor. Bağışıklığı çelik gibi yapıyor Sağlık
Kalp sağlığından pek çok derde deva oluyor. Bağışıklığı çelik gibi yapıyor
Eylül ayı sözleri neler? Eylül ayında gönderilecek mesajlar kısa sözler neler? Keşfet
Eylül ayı sözleri neler? Eylül ayında gönderilecek mesajlar kısa sözler neler?