Beşiktaş’ın Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş D Grubu'nda
Club Brugge
Bodo/Glimt
Lugano
takımlarıyla eşleşti.
İŞTE GRUPLAR
A Grubu: Lille, Slovan O. Ljubljana, Klaksvik
B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya, Breidablik
C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani
D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano
E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki
G Grubu: Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen
H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Trnava, Nordsjaelland
AYRINTILAR GELİYOR...
LUCESCU’NUN TAKIMINI ELEDİ
UEFA Konferans Ligi Play Off rövanş maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev’le karşı karşıya geldi.
Bükreş’te oynanan ilk maçı; Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov’un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul’a avantajlı dönen Siyah-Beyazlı ekip, Vincent Aboubakar'ın golüyle rövanşı 1-0 kazandı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kaldı.
Kara Kartal, Avrupa’nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazandı.
GRUP BİRİNCİLERİ DİREKT ÇIKACAK
Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.
Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
İLK MAÇLAR 21 EYLÜL
İki turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.
FİNAL MAÇI ATİNA’DA
Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.