Beşiktaş'ın Konyaspor ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş: Mert, Umut Meraş, Colley, Welinton, Rosier, Salih, Amir, Gedson, Cenk Tosun, Muleka, Aboubakar
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Adil, Ahmet Oğuz, Oğulcan, Soner, Pozuelo, Moreno, Michalak, Diouf
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş: Mert, Umut Meraş, Colley, Welinton, Rosier, Salih, Amir, Gedson, Cenk Tosun, Muleka, Aboubakar
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Adil, Ahmet Oğuz, Oğulcan, Soner, Pozuelo, Moreno, Michalak, Diouf