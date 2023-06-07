Beşiktaş'ın Konyaspor maçı VAR hakemi belli oldu

Editör: Barış Atakan
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.
Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin VAR hakemi Serkan Tokat olarak açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.
Editör: Barış Atakan
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.
Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin VAR hakemi Serkan Tokat olarak açıklandı.