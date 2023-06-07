Beşiktaş'ın Konyaspor maçı VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı VAR hakemi belli oldu

Editör: Barış Atakan

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin VAR hakemi Serkan Tokat olarak açıklandı.

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