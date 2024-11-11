Beşiktaş’ın kötü gidişinde suçlu van Bronckhorst mu?

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. Haftasında Başakşehir deplasmanında golsüz berabere kaldı. Siyah beyazlılar, Süper Lig’deki kötü gidişini Başakşehir karşısında durduramadı. Siyah beyazlılar pozisyon bulmakta zorlanırken gol atması beklenen isimler de etkisiz kaldı.

Spor yazarlar, Beşiktaş’ın Başakşehir ile berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Yorumlarda genel olarak Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronckhorst’a tepkiler yer aldı.

Başakşehir-Beşiktaş maçına ilişkin bazı yorumlar şöyle:

Uğur Meleke (Hürriyet): "Başakşehir’de iki Avrupalı’yı karşı karşıya getiren müsabakaysa isminin vadettiği futbolu izletmedi. Tempo bir türlü yükselmedi. Beşiktaş’ın Kasımpaşa önünde yaşadığı prese çare bulamama ve uzun vurma hastalığının Başakşehir’de de sürdüğünü söyleyebiliriz rahatlıkla."

Turgay Demir (Fotomaç): "Rakip beraberliğe razı onların lay lay lom hallerini anladık iyi de şampiyonluğa oynayan Beşiktaş nasıl bu kadar umursamaz bir görüntüdeydi onu pek anlamadık! İmmobile yokmuş, kadro derinliği yetersizmiş türünden masalları birileri anlatsın, böyle şeylerin her zaman müşterisi vardır ama bana uymaz. Beşiktaş kadrosu her oyunu oynamaya yeterli fakat hakkıyla oynatacak bir teknik adamı yok Kartal'ın. Hikaye bu kadar basit. Giovanni Van Bronckhorst dediğimiz kısaca, Valerien Ismael'in Hollandalısı… Yani geçmiş olsun."

Oktay Derelioğlu (Takvim): "Bu sonuçtan sonra Van Bronckhorst'un durumu iyice sorgulanmalı. Kazanmak için hiçbir hamle yapmadı. Maçı kulübede bir seyirci gibi izledi. Son maçlardaki puan kayıplarında Hollandalı hoca baş suçludur. Bu sonuçtan sonra Beşiktaş'ın şampiyon olması mucizelere bağlı. Olan taraftara oluyor. En üzücü durum da bu."