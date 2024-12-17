Beşiktaş’ın kötü oyunun isyan ettirdi: Maçlara formasız çıkın

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. Haftasında Adana Demirspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılar geçen hafta derbide Fenerbahçe’yi mağlup ederek moral bulsa da ligin son sırasındaki rakibine karşı oynadığı maçtaki kötü oyunu ile isyan ettirdi.

Spor yazarları maçla ilgili yaptığı yorumlarda Beşiktaş’ın etkisiz oyununa dikkat çekerken, siyah beyazlı oyuncuların sahadaki yerleşme problemleri ve birbirlerine yardım etmemelerine vurgu yaptı.

Spor yazarlarının Adana Demirspor-Beşiktaş maçına ilişkin yorumları şöyle:

Banu Yelkovan (Hürriyet): Gedson’un yokluğunda, derbinin sürpriz golcüsü Oxlade-Chamberlain ilk 11’de, alıştığımızdan farklı bir ilk kadroyla ve maalesef artık alıştırmaya başladığı bir kabullenme ve reaksiyonsuzlukla sahadaydı Beşiktaş. İlk yarı biterken onlar için iyi giden tek istatistik topa sahip olma konusundaki üstünlükleriydi.

Bu sezon 7 dış saha maçının sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş için 2024’ün son deplasmanında da durum değişmedi. Bir türlü ritmini bulamayan, öz güveni yerlebir olmuş bir takım görüntüsündeydi. Fenerbahçe maçındaki galibiyet sonrası “Acaba bir şeyler değişiyor mu?” sorusuna bu maç çok net bir cevap verdi: Hayır, değişmiyor.

Ali Gültiken (Sabah): Oyunun ilk yarısı Beşiktaş açısından tam bir felaket… Adana Demirspor herhalde bu sezonun kendince en etkili ilk yarısını Beşiktaş'a karşı oynamıştır. Neredeyse bu bölüm tek kale maç şeklinde geçti. Beşiktaşlı oyuncular ne oyuna başlayabildi ne de oyunun içine girebildiler.

Yalnızca skor olarak değil Beşiktaş, gerçek kimliğine bürünmekte zorlanıyor. Bu süreci durduramadı. Ligde bugüne kadar galibiyeti olmayan Adana Demirspor'a da teslim olarak geri geri gitmeye devam ediyor.

Turgay Demir (Fotomaç): Beşiktaş'ın formasında ay yıldız var, Yunanistan'a karşı Milli Takım'ı temsilen oynadığı için. Bence bugünden itibaren Kızılay amblemi koymak gerekir! Ligin zordaki takımlarına verdiği puanlarla kan can ve umut olduğu için!

İlk yarıdaki Beşiktaş kötünün kötüsüydü. Takımın sahada dizilişi bildiğin Ortadoğu coğrafyası! Herkes birbirine uzak kere uzak, yardımlaşma hak getire topu alan deyim yerindeyse koca dünyaya karşı tek başına. Bir oyuncu 11 kişilik rakibe karşı tek başına ne yapabilir, hiç! Beşiktaş'ta oyuncularda hiçbir şey yapmadılar koca 45 dakikada.

Yusuf Barası, Aimbetov ve diğerleri biraz dikkatli olsalar ya da Mert kötü gününde olsa 10-0'ın rövanşını bile almaları mümkündü. Maestro'ya başsağlı diler Adana Demirsporlu oyuncuları kutlarken Beşiktaş takımına, hocasına tek bir tavsiyem var; Bundan sonraki maçlara formasız çıkın armayı kirletmeyin.