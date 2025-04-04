Beşiktaş’ın kupadan elenmesinin 2 sorumlusunu açıkladılar: Tercihleri yaktı

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe’ye 3-1 mağlup oldu. Göztepe’ye Galibiyeti getiren golleri Romulo atarken Beşiktaş’ın tek golü ise Muçi’den geldi. Öte yandan siyah beyazlılar Tayyip Talha kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maç sonrası yapılan yorumlarda Beşiktaş’ın kupadan elenmesinin 2 sorumlusu olduğunun altı çizildi. Spor yazarları, Teknik Direktör Solskjaer’in kadro tercihleri ve hakem Atilla Karaoğlan’ın yanlış kararlarının mağlubiyette etkili olduğu vurgulandı.

Spor yazarlarının maç sonrası yaptığı yorumlar şöyle:

Fatih Doğan (Sabah): Maçın kırılma anlarının bir hakem eliyle nasıl Beşiktaş aleyhine yaşatıldığını izledim. Atilla Karaoğlan'ın iki kritik kararı sonuçta başrol oynadı. Birinci kırılma anı; 35'te Tayyip Talha'ya gösterilen kırmızı kart tartışmalı bir karar. Bariz gol şansı kriterlerine göre topa sahip değil. Hakem takdir hakkını Beşiktaş aleyhine kullandı. İkinci kırılma anı; Gedson'un düşürülme pozisyonu. Kurallar değişti... Tutma ihlallerinde ihlalin başladığı yer değil, bittiği yer değerlendirilir. Pozisyonda tutma dışarıda başlıyor olabilir ancak içeride devam ediyor. Bu nedenle kesinlikle penaltı olmalıydı. İki kritik ve iki yanlış karar. Beşiktaş, ilk yarıyı 11 kişiyle ve 2-1 önde bitirse bugün neyi konuşurduk. Atilla Karaoğlan, Kayseri maçında da Immobile'nin karga tulumba düşürülmesinde penaltıyı vermemişti.

Bilal Meşe (Milliyet): Göztepe ligimizin flaş ekiplerinden, ne zaman, ne yapacağı belli olmaz! Yani böylesi bir rakip karşısında riske girilmez. Sahada eksik kalmamak, bir numaradır bu oyunda! Ne var ki Tayyip Talha bunun farkında değil! Bak kardeş, kritik bir bölgede oynuyorsun, yani son adamsın, kızardın, Kartal'ın tura vedasına davetiye çıkardın.

Ole, tur atlamak için Paulista, Amir, Mustafa, Semih ve Immobile'yi sahaya sürdü, sürmesine de gelin görün ki, konuk takımın bu yarıdaki baskısına set çekemedi, çeyrek finalde kupaya veda etti, lige döndü!

Bu oyunda herkes eleştirilir, payına düşeni alır! Evet, Ole, Kartal'ı ayağa kaldırma adına katkılar yapıyor, hakkını yemeyelim. Ancak, böylesi kritik bir maçta özellikle kalede Ersin'e şans vermesini yadırgadım. Ersin'e karşı olduğum çıkarılmasın, ancak böylesi kritik maçta kalede Mert'in olması gerekirdi bence. Niye mi? Mert büyük bir tecrübedir, büyük ve de kritik maçların eldivenidir, bunu bilir, bunu söylerim.

Turgay Demir (Fotomaç): Havadan gelen bir top var, yani kimsenin kontrolünde değil! Sen, sanki top hücumcunun ayağındaymış ve tek vuruşta gol yapabilecekmiş gibi nasıl kırmızı kart çıkardın! Pes! Gedson'u yapılan faul çizgi üzerinde başlıyor yani net penaltı, hadi sen görmedin, neden gidip VAR'a bakmazsın! Bu kadar mı rahatsınız Beşiktaş'a karşı! Göztepe ilk 20 dakikada 10 faul yaptı hiç kart görmedi Beşiktaş üç faulde bir sarı, bir kırmızı kart gördü! Aynı şeyi üç büyüklerden başka hangisine yapabilirsin! Bu nasıl hakemlik! O nedenle YABANCI HAKEM şart kere şart bu lige, hem de tüm maçlara.

Güntekin Onay (Hürriyet): Beşiktaş dün akşam kupaya veda ettiyse bunun tek nedeni Ole Gunnar Solskjaer’in anlamsız ve mantık dışı tercihleridir. Neden Gabriel Paulista ve Mert Günok sağlıklıyken bu iki oyuncuyu yedek bırakıp da maça Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç ile başladı? İlk gol öncesi kırmızı kartlık pozisyonda hatayı yapan Tayyip Talha... Frikik kullanılırken 5 kişilik baraj kurdurup, barajın arkasında kalenin ortasında durarak kapattığı köşeden golü yiyen Ersin Destanoğlu..

Beşiktaş çok iyi başladığı, pozisyonlar bulup öne geçtiği maçta bir çuval inciri bu 2 oyuncunun 11 ‘de başlaması yüzünden mahvetti. 10 kişi ile 1-1 devam eden maçta siyah beyazlılar Göztepe’ye karşı oyunu pozisyon vermeden dengede götürürken Solskjaer’in 70’inci dakikadaki müthiş(!) Mustafa Hekimoğlu hamlesiyle oyundaki dengeyi de kaybetti.

Norveçli teknik adam çok sempatik ve centilmen olabilir. Ancak oyuncu değişiklikleri konusunda hiç doğru kararlar veremiyor. Bu hemen her maç böyle. Beşiktaş dün tek gerçekçi hedefi olan kupayı Norveçli teknik adamın Polyanna’cı fantazileri ile kaybetti.