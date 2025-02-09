Beşiktaş’ın listesindeki Neuhaus için ilk açıklama geldi: Transfer sorusunu böyle yanıtladı

Keny Arroyo ile anlaşarak kanat forvet transferini bitiren Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunner Solskjaer'in orta sahaya da bir takviye istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın Neuhaus'ın transferi için Bundesliga kulübüne sezon sonuna kadar kiralık, sonrasında satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı iddia edilirken, Mönchengladbach'ın teknik direktörü Gerardo Seoane'den söylentilere yanıt geldi.

Takımının dün akşam Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Seoane, 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a olası transferiyle ilgili olarak "Söylentiler hakkında konuşmaktan ve yorum yapmaktan kaçınmak istiyorum. Hala transfer fırsatlarının olduğu ülkeler var ve artık bu bölgelerden de haberler gelebilir. Ama bu konuda bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Neuhaus'ın performansından memnun olduğunu dile getiren İsviçreli teknik adam, "Bugün, özellikle maçın başında çok katkı sağladı. Florian rekabete açık bir futbolcu. Hem altı, hem sekiz, hem de on numara pozisyonlarında çok iyi orta saha oyuncularımız var. Ve her oyuncu hafta boyunca gösterdiği performansa göre kadroda olma şansına sahip." diye konuştu.

Mönchengladbach ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alman futbolcu, bu sezon 9 maçta forma şansı buldu ve sahada kaldığı 247 dakikada 1 asist yaptı. Almanya Milli Takımı'nda ise 10 kez şans bulan Florian Neuhaus 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.