Beşiktaş’ın listesindeki Salih Özcan’dan yeşil ışık

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın listesindeki Salih Özcan’dan yeşil ışık

Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Salih Özcan’dan yeşil ışık geldi. Milli oyuncu Borussia Dortmund’dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek adına Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un tecrübeli ön liberosu Salih Özcan'ı transfer listesine aldı.

Siyah-beyazlılar, sezon başında da gündemine gelen milli oyuncuyu bu kez kadrosuna katmak için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Salih Özcan için Dortmund'un, iyi bir teklif gelmesi halinde transferine onay vereceği belirtiliyor. A Milli Takım formasını 22 kez giyen deneyimli oyuncu, bu sezon Sarı-Siyahlılar ile 16 maça çıktı.

Düzenli forma şansı bulmak isteyen Salih Özcan'ın da ayrılığa olumlu yaklaştığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, deneyimli orta sahayı renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırırken, transferin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

Son Haberler
Vali taş toplama ve kırma tesisinde incelemede bulundu
Vali taş toplama ve kırma tesisinde incelemede bulundu
Vasiyeti ortaya çıktı: Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
Vasiyeti ortaya çıktı: Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
Şanlıurfa’da takip sonucu ateş açtılar: Yakalandılar
Şanlıurfa’da takip sonucu ateş açtılar: Yakalandılar
Spot piyasada elektrik fiyatları! (23.03.2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (23.03.2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (23.03.2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (23.03.2025)