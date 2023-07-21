Beşiktaş'ın Lyanco transferinin iptal ola sebebi belli oldu

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco'nun transferinde sorun çıktı.

KAYNAK: DHA
Beşiktaş'ın Lyanco transferinin iptal ola sebebi belli oldu

Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Lyonco'nun transferi oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle iptal oldu.

Beşiktaş'ın çarşamba akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco'nun sağlık kontrolleri sırasında diz kıkırdağında problem görüldü.

Bu gelişme üstüne siyah-beyazlılar transferi beklemeye aldı.

İkinci kez sağlık kontrolüne sokulan Brezilyalı savunmacının sakatlığının doktorlar tarafından riskli bulunmasının ardından, Beşiktaş 26 yaşındaki stoperin transferinden vazgeçti.

Brezilyalı savunmacı, Southampton'a geri dönecek. (DHA)

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