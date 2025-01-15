Beşiktaş’ın Manaj teklifi sonrası Sivasspor’dan ilk açıklama geldi

Sivasspor’un golcü oyuncusu Manaj için Beşiktaş’tan teklif geldiği iddia ediliyor. Siyah beyazlılar, 2.5 milyon euro bonservisin dışında Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş’i kiralık olarak vermeyi teklif etti. Golcü oyuncunun transfere sıcak baktığı belirtilirken Sivasspor’un yanıtı ise belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş’tan gelen teklifle ilgili Sivasspor’dan ilk açıklama geldi. Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada Manaj’a helen tekliften haberinin olmadığını söyledi. Erdoğan, "Sözleşmesini uzattık ve bizimle devam edecekmiş gibi hareket ediyoruz. Resmi teklif geldiğini duymadım. O süreci de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR MAÇI



Trabzonspor'un da sezona istediği gibi başlayamadığını ancak güçlü kadroya sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Trabzon her zaman zorlu bir deplasman olmuştur. Biz hem analizlerde hem antrenmanlarda iyi hazırlanacağız. İnşallah orada da futbolumuzu geliştirerek, iyi mücadele ile puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.



Sivasspor'da göreve geldiği günden beri üzerine koyarak devam etmeye çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısına başlıyoruz, her hafta her maç çok önemli. Bir an önce tehlikeli bölgeden çıkmak için bir seriye ihtiyacımız var. İnşallah, Trabzon'dan iyi bir sonuçla dönüp, devamında sürekli üzerine koyarak tehlikeli bölgeden uzaklaşırız." diye konuştu.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Erdoğan, Keita Balde'nin sözleşmesinin feshedildiği ve Queensy Menig'in kadro dışı bırakılmadığı bilgilerini veren Erdoğan, transfer çalışmaları kapsamında Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi kadroya kattıklarını anımsatarak "1 veya 2 oyuncuyu daha aramıza katmak istediğimizi iletmiştim. Onunla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var hatta görüşmelerimiz var. Bu bir süreç çünkü oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.