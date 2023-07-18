Beşiktaş'ın Mezökövesd Zsory'e nasıl fark attığını Gürel Yurttaş açıkladı

Gürel Yurttaş- Yeniçağ

Beşiktaş, sıkıntılı bir süreç yaşıyor.

Taraftarı kızgın. Nedeni transfer yapılamaması. Aslında en büyük nedeni de anlaştığı açıklanan futbolcuları rakiplerine kaptırması.

Şimdi hafta içinde iki futbolcu geleceği söyleniyor ama... İmzayı atmadıkları sürece inanmıyor artık kimse. "Her an Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girebilir" diyorlar.

Peki Beşiktaş'a transfer gerekli mi?

Bu sorunun cevabını ben değil de Şenol Güneş'in verdiği cevap duruyor ortada. Hoca "Evet" diyor, en az 3 futbolcu istiyor.

Bakalım 3'ün 2'si iddia edildiği gibi bu hafta içinde takıma katılacaklar mı?

Biz şimdi eldeki kadroyla çıkılan Mezökövesd Zsory maçına bakalım.

Hep derim. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar ölçü olmaz. Bu maçlar ille de kazanmak için oynanmaz. Eldeki oyuncuların durumlarını görmek için ve takım olarak maç tecrübesi kazanmak amacıyla oynanır.

Şenol Güneş, ligin en tecrübeli hocası. Gençlere de şans vermesiyle tanınıyor.

Almanya kampındaki ikinci hazırlık maçında da öyle yaptı.

Macar takımı Mezökövesd Zsory karşısında ilk 11'de defansın hemen önünde genç Demir Ege'ye şans verdi.

Sahaya çıkan ilk 11 şöyleydi:

Mert, Roiser, Necip, Omar, Masuaku, Salih, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Aboubakar.

Gördüğünüz gibi 19'lik Demir Ege şöhretli ağabeyleriyle çıktı sahaya. Ve onlardan aşağı kalır tarafı olmadı. Hatta öne çıktığı anlar da oldu.

Transfer de transfer transfer de transfer diyoruz da... Gençlere daha çok yer verilmesi gerektiğini söylemiyoruz hiç. Demir Ege bize bunu gösterdi.

İkinci yarıda takımda herkes değişti de bir Demir Ege değişmedi. Bu sezon adını çok duyacağız gibi geldi bana.

Macar takımı Beşiktaş'ın ayarında değil. Onun için fazla direnemedi. Aboubakar perdeyi açtı. Kampın başarılı isimlerinden Muleka 2 golle farkı artırdı. Beşiktaş'ın bir başka yetenekli genci Semih Kılıçsoy da perdeyi kapadı.

Başta da dediğim gibi. Hazırlık maçları ölçü olmaz ama. Bir fikir verir en azından. Bana verdiği fikir de şu. Beşiktaş'ın en büyük avantajı Şenol Güneş. Tecrübesi ve bilgisiyle farkını gösteriyor. Bir de istediği 2 veya 3 transfer yapılırsa. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı olur.