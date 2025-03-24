Beşiktaş’ın milli takımlara gönderdiği oyuncuların performansı belli oldu

Kaynak: DHA
Beşiktaş’ın milli takımlara gönderdiği oyuncuların performansı belli oldu

Beşiktaş’tan milli takımlara giden oyuncuların performansı belli oldu. Siyah beyazlıların golcü oyuncusu Semih Kılıçsoy U21 Milli Takımı’nda gol atarken Rashica ise Kosova’ya 1 asistle katkı verdi.

Beşiktaş, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi elemeleri için milli takımlara 8 futbolcu gönderdi. Mert Günok ve Emirhan Topçu A Milli Futbol takımına, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy U21 Milli Takımı'na giden yerli futbolcular oldu. Masuaku DR Congo, Ernest Muçi Arnavutluk, Keny Arroyo Ekvador ve Milot Rashica da Kosova Milli takımına davet edildi.

Mert Günok sakatlığından dolayı milli takımdan çıkartılırken, Semih Kılıçsoy U21 Milli Takımı'nda gol atma başarısını gösterdi. Rashica ve Masuaku ülkelerinin milli takımlarında oynarken, Muçi ve Arroyo süre alamadı. Bu futbolcuların milli takımlarındaki performansları şu şeklide oldu:

Mert Günok: A Milli Takım'a davet edilen Mert Günok, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı ve tedavisine Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediliyor.

Emirhan Topçu: Genç stoper Macaristan ile oynanan karşılaşmalarda süre alamadı.

Semih Kılıçsoy: Kosova ile yapılan özel maçta forma giyen Semih karşılaşmanın 65'inci dakikasında penaltıdan bir gol attı. Genç golcünün milli takım mesaisi yarın akşam Belarus ile oynanacak maçtan sonra bitecek.

Mustafa Hekimoğlu: Semih gibi U21 Milli Takımı'nda olan bir diğer genç golcü Mustafa Hekimoğlu, Kosova maçında 45 dakika forma giydi. İkinci devrede yerini Ademi'ye bırakan Mustafa'nın da milli mesaisi Belarus maçından sonra bitecek.

Arthur Masuaku: Demokratik Congo Milli Takımı'nın değişmez oyuncularından olan Masuaku, Güney Sudan ile yaptıkları ve 1-0 kazandıkları mücadelede 90 dakika forma giydi. Masuaku bu akşam Moritanya ile yapılacak milli maçtan sonra dönüşe geçecek.

Ernest Muçi: İngiltere ile oynanan ve 2-0 kaybedilen milli maçta Muçi süre alamadı. Arnavutluk Milli Takımı bu akşam Andorra ile karşılaşacak.

Milot Rashica: Milli maçlarını tamamlayan Rashica bugün dönecek. 20 ve 23 Mart'ta İzlanda ile yapılan play-off maçlarında on birde oynayan Rashica, 1 asistle oldukça başarılı bir performansla milli arayı tamamladı ve ülkesinin B liginde kalmasına önemli bir katkıda bulundu.

Keny Arroyo: Beşiktaş'ın devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Keny Arroyo siyah-beyazlı takımda henüz istediği performansa ulaşabilmiş değil. Arroyo, Ekvador Milli Takımı'nın Venezuella ve Şili maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Venezuella karşısında süre alamayan Arroyo'nun milli mesaisi yarın oynanacak Şili maçıyla sona erecek.

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