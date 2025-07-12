Beşiktaş'ın Orkun Kökçü için ödeyeceği bonservis bedeli açıklandı! Süper Lig tarihine geçecek rakam

Portekiz devi Benfica, Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelen Orkun Kökçü transferinin mali detaylarını açıkladı. Açıklanan rakamda bir değişiklik olmaz ise Orkun Kökçü, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olacak.

ORKUN KÖKÇÜ SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK

Benfica'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'a kiralık olarak imza atacak Orkun Kökçü'nün sözleşmesinde 25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. İki ekip arasında 24 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada 5 milyon euro da bonus yer alıyor.