Beşiktaş'ın Osayi Samuel transferinde büyük kriz

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Osayi Samuel transferinde büyük kriz

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Osayi Samuel'in transferi konusunda açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

'BABASININ ANLAMSIZ İSTEKLERİ'

Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

Beşiktaş ayrıca bugün İstanbul'a geleceğini açıkladığı Osayi-Samuel'in uçak biletini de iptal etti.

Son Haberler
İsrail ve Suriye arasında barış anlaşması iddiası! Golan Tepeleri İsrail’de Kalacak
İsrail ve Suriye arasında barış anlaşması iddiası! Golan Tepeleri İsrail’de Kalacak
Bodrum FK yeni başkanını açıkladı
Bodrum FK yeni başkanını açıkladı
8 yıl sonra ekrana veda ettiler. Kongar ile Yanardağ son kez buluştu
8 yıl sonra ekrana veda ettiler. Kongar ile Yanardağ son kez buluştu
Diyarbakır'da korkunç olay. Küçük çocuk kendini vurdu
Diyarbakır'da korkunç olay. Küçük çocuk kendini vurdu
Ünlü ekonomistten çarpıcı faiz açıklaması! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Ünlü ekonomistten çarpıcı faiz açıklaması! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?