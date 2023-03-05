5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dolmabah�e'den at�lan oyuncaklar Hatay'da

Dolmabah�e'den at�lan oyuncaklar Hatay'da

Be�ikta�'�n g�nderdi�i oyuncaklar Hatay'da depremzede �ocuklar�n y�zlerini g�ld�rd�. Bu oyuncak sana arkada��m diyerek �n�n� Stad� �imlerine at�lan oyuncaklar sahiplerine ula�t�.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 15:59
Takip Et

Be�ikta�'�n oyuncaklar� Hatay'a ula�t�

Dolmabah�e'den at�lan oyuncaklar Hatay'da
+
Aa
-

6 �ubat'ta meydana gelen depremlerin ard�ndan b�y�k y�k�m ya�ayan Hatay'daki �ocuklar, Be�ikta� taraftar�n�n g�nderdi�i oyuncuklarla mutlu oldu.
Be�ikta�'�n, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynad��� Spor Toto S�per Lig ma��nda taraftarlar�n trib�nlerden att��� binlerce oyuncak, "Bu oyuncak sana arkada��m" kampanyas� kapsam�nda toplan�p deprem b�lgesine g�nderildi.
Antakya Be�ikta�l�lar Derne�i yetkilileri, Hatay'a getirilen oyuncaklar� merkez Antakya ve Defne il�elerinde �ad�r kentlerdeki �ocuklara da��tt�.
Be�ikta� taraftar�n�n g�nderdi�i oyuncaklarla y�z� g�len �ocuklar, kendilerine oyuncak g�nderen taraftara ve yetkililere te�ekk�r etti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
1
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
2
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
3
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
4
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
5
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿Vergi affı paketine ilişkin detaylar belli oldu
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
6
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
﻿Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
7
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿11 Nisan Stadı'ndaki TFF 2. Lig maçı 11-0 bitti
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Deprem bölgesi için fırtına uyarısı
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Bodrum'da Altay yağmura tutuldu
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
﻿Kahramanmaraş’ta deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.