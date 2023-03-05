Dolmabah�e'den at�lan oyuncaklar Hatay'da

6 �ubat'ta meydana gelen depremlerin ard�ndan b�y�k y�k�m ya�ayan Hatay'daki �ocuklar, Be�ikta� taraftar�n�n g�nderdi�i oyuncuklarla mutlu oldu.

Be�ikta�'�n, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynad��� Spor Toto S�per Lig ma��nda taraftarlar�n trib�nlerden att��� binlerce oyuncak, "Bu oyuncak sana arkada��m" kampanyas� kapsam�nda toplan�p deprem b�lgesine g�nderildi.

Antakya Be�ikta�l�lar Derne�i yetkilileri, Hatay'a getirilen oyuncaklar� merkez Antakya ve Defne il�elerinde �ad�r kentlerdeki �ocuklara da��tt�.

Be�ikta� taraftar�n�n g�nderdi�i oyuncaklarla y�z� g�len �ocuklar, kendilerine oyuncak g�nderen taraftara ve yetkililere te�ekk�r etti.