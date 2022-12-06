Oğuzhan Akgün antrenmanda sakatlandı

Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Siyah beyazlıların Antalya'da yaptığı antrenman esnada, Oğuzhan Akgün, omzundan sakatlandı. Omuzu askıya alınan futbolcu ağlayarak antrenmanı bıraktı.

Akgün, omuz çıkığı kontrolü için hastane gidecek.

Oğuzhan'ın tedavisine kısa süre içinde başlandı.