Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi belli oldu

Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Netfçi Bakü'yü, 5-2'lik toplam skorla elemeyi başardı.
Siyah-beyazlıların Konferans Ligi play-off'taki rakibi, Aris'i penaltı atışlarıyla eleyen Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.
Macaristan'ın Superbet Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ukrayna ekibi, normal süresini 2-1 kazandığı maçı penaltılara taşıdı.
Penaltılarda rakibini 6-5 yenen Ukrayna ekibi play-off turuna yükselerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'in sahasında oynayacağı deplasman maçının Romanya'da oynanacağı belirlendi.