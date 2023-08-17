Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi belli oldu

Netftçi Bakü'yü eleyen Beşiktaş, Konferans Ligi play-off'unda Dinamo Kiev ile eşleşti.

Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi belli oldu

Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Netfçi Bakü'yü, 5-2'lik toplam skorla elemeyi başardı.

Siyah-beyazlıların Konferans Ligi play-off'taki rakibi, Aris'i penaltı atışlarıyla eleyen Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.

Macaristan'ın Superbet Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ukrayna ekibi, normal süresini 2-1 kazandığı maçı penaltılara taşıdı.

Penaltılarda rakibini 6-5 yenen Ukrayna ekibi play-off turuna yükselerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'in sahasında oynayacağı deplasman maçının Romanya'da oynanacağı belirlendi.

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