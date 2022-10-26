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  • Valerien Ismael bavulunu topluyor. Steven Gerrard'ın bileti cebinde. Beşiktaş'ın radarına girdi

Valerien Ismael bavulunu topluyor. Steven Gerrard'ın bileti cebinde. Beşiktaş'ın radarına girdi

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için Steven Gerrard'ın gündeme geldiği iddia edildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 09:28
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Beşiktaş'ın radarına girdi. Valerien Ismael bavulunu topluyor. Steven Gerrard'ın bileti cebinde

Valerien Ismael bavulunu topluyor. Steven Gerrard'ın bileti cebinde. Beşiktaş'ın radarına girdi
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Valerien Ismael ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim daha eklendi.

beINSPORTS'un haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Aston Villa'dan ayrılan Steven Gerrard'ın da Siyah-beyazlıların listesinde yer aldığı öğrenildi.

İskoçya'da çalıştığı dönemde Rangers'ı şampiyon yapan Gerrard, daha sonra Aston Villa'dan aldığı teklifi kabul ederek ilk kez Premier Lig'de teknik adamlık yapmıştı.

Yeni sezona kötü başlayan İngiliz hoca, çıktığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Gerrard'ın Türkiye'de çalışma ihtimalinin düşük olmasına rağmen Siyah-beyazlıların Şenol Güneş ile anlaşamaması durumunda alternatif olarak düşündüğü isimlerin başında yer aldığı belirtildi.

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