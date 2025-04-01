Beşiktaş’ın radarındaki oyuncuya Bundesliga’dan talip çıktı

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Beşiktaş’ın radarındaki oyuncuya Bundesliga’dan talip çıktı

Beşiktaş’ın radarında yer alan Taylan Bulut’a Bundesliga’dan talip çıktı. Sezon sonu Schalke’den ayrılması beklenen genç oyuncuya Stuttgart’ın talip olduğu öğrenildi.

Schalke 04'ün genç yeteneği Taylan Bulut, yaz transfer döneminde büyük ihtimalle kulübünden ayrılacak. Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Stuttgart, Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği Taylan Bulut ile ilgilenmeye başladı.

Fussballeuropa.com'un edindiği bilgilere göre, Stuttgart yönetimi, sağ bek arayışlarını sürdürürken, Taylan Bulut'u alternatifler arasında değerlendiriyor. Taylan Bulut ile yapılacak olası bir transfer için görüşmelerin başladığı belirtildi. Stuttgart'ın yanı sıra, SC Freiburg da genç oyuncuya olan ilgisini ortaya koydu.

Bundesliga 2 ekibi genç oyuncu için 6 - 10 milyon euro arasında bir bonservis talep ediyor.

Taylan Bulut, Schalke ile olan sözleşmesini geçtiğimiz haftalarda 2029 yılına kadar uzatmış olsa da, yaz transfer döneminde kulübünden ayrılma ihtimali yüksek.

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