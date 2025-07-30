Beşiktaş'ın rakibi belli oldu! Shakhtar'ı geçerse...

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Beşiktaş'ın rakibi belli oldu! Shakhtar'ı geçerse...

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçına hazırlanan Beşiktaş'ın turu geçmesi durumunda karşılaşacağı takım belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'e İstanbul'da 4-2 kaybeden Beşiktaş'ın rövanş öncesi rakibi belli oldu.

Beşiktaş,Ukrayna'daki rövanşta Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde Rangers'a elenen Panathinaikos ile UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacak.

Siyah beyazlılar, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi'nde St. Patrick's / Kalju eşleşmesi galibiyle karşı karşıya gelecek.

İrlanda ekibi St. Patrick's, Estonya temsilcisi Kalju ile evinde oynadığı ilk maçı 1-0 kazandı.

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