Beşiktaş’ın rakibi İsrail takımı İstanbul’a gelmeyecek. Maçın nerede oynanacağı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın rakibi İsrail takımı İstanbul’a gelmeyecek. Maçın nerede oynanacağı belli oldu

Beşiktaş erkek basketbol takımının Eurocup’ta İsrail temsilcisi Hapoel Sholomo ile oynayacağı maçın yeri değişti. İstanbul’da oynanması gereken mücadelenin nereye taşındığı açıklandı.

Beşiktaş'ın, BKT EuroCup'ta İstanbul'da oynayacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçının şehri değişti.

İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele 8 Ekim Salı günü Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynanacak.

BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı." ifadeleri kullanıldı.

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Öte yandan Beşiktaş futbol takımı, 28 Kasım’da UEFA Avrupa Ligi’nde kendi evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i ağırlayacak. Alınan bu kararın Avrupa Ligi mücadelesinin oynanacağı yer konusunda nasıl bir etkisinin olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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