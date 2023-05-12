Beşiktaş’ın Redmond kararı belli oldu

Süper Lig’in bitimine sayılı haftalar kala Beşiktaş’ta iç transferde hedefteki isim Nathan Redmond.

İngiliz futbolcunun, bonservisini elinde tutan Southampton kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

TRT Spor’un haberine göre Beşiktaş yönetimi, serbest oyuncu statüsüne geçecek 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

Maddi konularda büyük uçurum olmasa da Redmond’ın eşinin ülkesi İngiltere’ye dönmek istemesi transferi zorlaştırıyor.

Redmond, Premier Lig’de istediği takımlardan teklif gelmesi durumunda rotayı Ada’ya çevirecek. Ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Beşiktaş yönetimi durumu yakından takip ediyor.



