Beşiktaş'ın Rıza Çalımbay kararı. Yerine kim gelecek? Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş camiası öfke içinde. Kadrodaki oyuncuları gördükçe bunları kimin aldığına ve verilen milyonlarca euroya tepki bu. O paralarda daha iyi oyuncular alınabilirdi. Bu nedenle artık görevde olmamasına rağmen Ahmet Nur Çebi ve ekibine kızgınlıkları sürüyor.

Aynı zamanda Beşiktaş camiası hayal kırıklığı da yaşıyor.

Ahmet Nur Çebi'nin gider ayak göreve getirdiği Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay bu hayal kırıklığının da adresi.

Beşiktaş'ta göreve gelmeden önce "Ben bu kadroyla 50 kupa alırım" demişti ya Çalımbay. Şimdi bunun tam tersi yaptığı açıklamalarla gündemde. Ayrıca oynattığı futbolla da.

Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra "Bir puan iyidir" demesine bu hayal kırıklığı.

Sürekli eksikliklerden, sakatlıklardan, futbolcuların yetersizliğinden şikayet etmesi de bir başka yönü bu işin.

Fenerbahçe maçında oynattığı futbolu da ekleyin üzerine. Beşiktaş taraftarı kör değil. Futbolu biliyor. Takımın sahaya oynamak için değil de Fenerbahçe'yi oynatmamak için çıkarıldığını elbette ki görüyor.

Oysa Rıza Çalımbay kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ta en uzun süre Gordon Milne görevdeydi.

Ben demiyorum. Camia içinde söyleneni aktarıyorum:

"Gordon Milne'den böyle mi öğrendi? Milne her takıma karşı aynı sistem ve dizilişle saha çıkardı. Her rakibi yenmek için oynardı, yenilmemek için değil. Onlar bize tedbir alsın. Biz Beşiktaş'ız, derdi. Şimdi Beşiktaş'a kendi sahasında yenilmemek üzerine kurulu bu futbol yakışıyor mu?"

Şimdi gelelim duyduklarıma.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı kaldı biliyorsunuz.

Ama operasyonun bununla sınırlı kalacağını sanmıyorum.

Sırada teknik heyet operasyonunun olacağını duydum. Rıza Çalımbay'ın koyduğu Antalya kampını Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın iptal etmesinin de bu nedenle olduğunu tahmin ediyorum. Yoksa kulüpten yapılan açıklamada kampı özellikle Samet Aybaba'nın iptal ettirdiği yazmazdı. Bu ön bir mesaj bence.

Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş efsanesi olduğunu kimse inkar edemez. Tarihten silinemeyecek bir gerçek bu. Ama teknik direktörlük başka.

Herkes yerine Sergen Yalçın gelecek diyor ama ben sanmıyorum.

Sergen Yalçın'a da sıcak baktığını bu yönetimin inanmıyorum.

Gelecek teknik direktörün yabancı olma ihtimalini yüksek görüyorum.

Beşiktaş yönetiminin işi zor. Bir sürü futbolcu var sözleşmesinin fesh edilmesi gereken. Tazminatlar doğacak. Yeni transferler yapılması gerekiyor. Bir de teknik adam durumu...

Hareketli günler bekliyor Beşiktaş'ı. Ama Samet Aybaba'nın transfer listesini çoktan hazırladığını biliyorum. Teknik direktör işi de Hasan Arat'da. Zaten isim hazırmış; bunu da haber vereyim.



