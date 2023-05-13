Beşiktaş'ın Sabah maçı ilk 11'İ belli oldu

Beşiktaş, Azerbaycan ligi ekiplerinden Sabah FC ile depremzede yararına hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın Sabah maçı ilk 11'İ belli oldu

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanacak maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Muleka, Semih.

Sabah FC: İmanov, Letic, Seydiyev, İrasabal, Ba, İsayev, Da Silva, Camalov, Kaşuk, Mikels, Apeh

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMLARI
Azerbaycan Premier Ligi'nde Sabah FC, Karabağ'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ise ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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