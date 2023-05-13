Beşiktaş'ın Sabah maçı ilk 11'İ belli oldu

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanacak maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Muleka, Semih.
Sabah FC: İmanov, Letic, Seydiyev, İrasabal, Ba, İsayev, Da Silva, Camalov, Kaşuk, Mikels, Apeh
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMLARI
Azerbaycan Premier Ligi'nde Sabah FC, Karabağ'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ise ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.