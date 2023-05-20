Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmadı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından, Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı.

Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmadı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Icardi'nin golleriyle 2-0 kazandı ve avantajını korumayı sürdürdü.

Galatasaray, 30 Mayıs'ta oynanacak Ankaragücü maçından galip ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI KALMADI

Şenol Güneş'in takıma gelmesinin ardından yeniden şampiyonluk yarışına ortak olan Beşiktaş'ta umutlar tükendi.

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası, siyah-beyazlıların matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı.

Süper Lig'de son durum şu şekilde;

1-Galatasaray 79 - Oynanan maç: 33

2-Fenerbahçe 71 - Oynanan maç: 32

3-Beşiktaş 71 - Oynanan maç: 33

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