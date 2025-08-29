Beşiktaş’ın Sergen Yalçın anlaşmasında 750 bin dolarlık Candaş Tolga detayı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın Sergen Yalçın anlaşmasında 750 bin dolarlık Candaş Tolga detayı!

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmeye hazırlanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Lausanne'a karşı aldığı şok mağlubiyetle Avrupa defterini kapatan Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlıların Sergen Yalçın’la anlaşmasının perde arkasında yaşanan kontrat detayı sosyal medyada gündem oldu.

Fırat Günayer’in haberine göre, Yalçın’ın 2 gün sonra başlayacak olan Sergen Yalçın & Candaş Tolga Işık programı için yapılan kontratta, olası ayrılık durumunda 750 bin dolar tazminat maddesi bulunuyordu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Candaş Tolga Işık’ı arayarak konuyu çözmek istediği, Candaş Tolga Işık’ın ise “Beşiktaş’tan 5 kuruş almam” diyerek yanıt verdiği ve böylece tazminat maddesinin de ortadan kalktığı ifade edildi.

Son Haberler
Çin Borsası yükselişte: Yatırımcılar yapay zekâ ve yarı iletkenlere yöneliyor
Çin Borsası yükselişte: Yatırımcılar yapay zekâ ve yarı iletkenlere yöneliyor
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Muhammed Cham'ın yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Muhammed Cham'ın yeni takımı belli oldu
CHP'ye şaibeli seçim davası! İddianame hazırlandı
CHP'ye şaibeli seçim davası! İddianame hazırlandı
İsrail Gazze'yi işgale başladı: "Büyük operasyon" diyerek duyurdular
İsrail Gazze'yi işgale başladı: "Büyük operasyon" diyerek duyurdular
ChatGPT ‘Cinayet zanlısı’ oldu! Çılgınca fikirleri körükledi
ChatGPT ‘Cinayet zanlısı’ oldu! Çılgınca fikirleri körükledi