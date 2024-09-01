Beşiktaş'ın Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. Bronckhorst'tan şaşırtan tercihler

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Saat 21.45'te başlayacak mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muci, Rashica, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj

GIOVANNI VAN BRONCKHORST'TAN ŞAŞIRTAN HAMLELER

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor maçına Semih Kılıçsoy'u yedek olarak başlattı. Semih'in yerine Muci ilk 11'de başlayacak.

Diğer taraftan siyah-beyazlıların yeni transferi Felix Uduokhaki de maça ilk 11'de başlayacak ve Beşiktaş kariyerindeki ilk maçına çıkacak.