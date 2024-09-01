Beşiktaş'ın Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. Bronckhorst'tan şaşırtan tercihler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. Bronckhorst'tan şaşırtan tercihler

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Saat 21.45'te başlayacak mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muci, Rashica, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj

GIOVANNI VAN BRONCKHORST'TAN ŞAŞIRTAN HAMLELER

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor maçına Semih Kılıçsoy'u yedek olarak başlattı. Semih'in yerine Muci ilk 11'de başlayacak.

Diğer taraftan siyah-beyazlıların yeni transferi Felix Uduokhaki de maça ilk 11'de başlayacak ve Beşiktaş kariyerindeki ilk maçına çıkacak.

Son Haberler
Çalışma Bakanı tahsilat başlatacakları CHP'li belediyeleri açıkladı
Çalışma Bakanı tahsilat başlatacakları CHP'li belediyeleri açıkladı
Trabzonspor'un acil ihtiyacını açıkladı
Trabzonspor'un acil ihtiyacını açıkladı
Piatek mucizeyi başardı. Alex de Souza neye uğradığını şaşırdı
Alex de Souza neye uğradığını şaşırdı
1 kilosu araba fiyatına. Bu balı yemeye kıyamazsınız
1 kilosu araba fiyatına. Bu balı yemeye kıyamazsınız
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: 11 ölü
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: 11 ölü