Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda oynayacağı Sivasspor maçı kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılar Sivas deplasmanına 3 eksikle giderken Rashica kadroya döndü.

Beşiktaş'ın Net Global Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlılar, tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ile yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati'nin kadroya alınmadığını açıkladı.

Öte yandan uzun süreli sakatlığı bulunan Gabriel Paulista da kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Milot Rashica ise kadroya dahil edildi.

Beşiktaş’ın Sivasspor maçı kadrosu şöyle:

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