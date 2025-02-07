Beşiktaş’ın Sivasspor kamp kadrosu açıklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beşiktaş’ın Sivasspor kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Sivasspor’a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar,bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex-Oxlade Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap."

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