Beşiktaş'ın sol koluna bahis firması geldi!

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Misli ile sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarını yasal çerçevede sunan platform Misli ile 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonlarını kapsayan bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

İmzalanan sponsorluk anlaşmasıyla Misli, üç sezon boyunca A Erkek Futbol Takımımızın sol kol, 2026-27 sezonundan başlamak üzere iki sezon boyunca ise A Kadın Futbol Takımımızın kol sponsoru oldu. Misli ayrıca Erkek ve Kadın A Futbol Takımlarımızın resmi bahis sponsoru oldu."