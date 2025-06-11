Beşiktaş'ın sol koluna bahis firması geldi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın sol koluna bahis firması geldi!

Beşiktaş Kulübü, Misli ile sponsorluk sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar açıklamasında, erkek futbol takımı için 3 sezon ve kadın futbol takımı için de 2 sezonluk anlaşma sağlandığını belirtti.

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Misli ile sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

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Beşiktaş tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarını yasal çerçevede sunan platform Misli ile 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonlarını kapsayan bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

İmzalanan sponsorluk anlaşmasıyla Misli, üç sezon boyunca A Erkek Futbol Takımımızın sol kol, 2026-27 sezonundan başlamak üzere iki sezon boyunca ise A Kadın Futbol Takımımızın kol sponsoru oldu. Misli ayrıca Erkek ve Kadın A Futbol Takımlarımızın resmi bahis sponsoru oldu."

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