Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu Nathan Redmond'u 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

SAAT 15.30'DA İSTANBUL'DA

Edinilen bilgiye göre Redmond, bugün saat 15:30’da özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inecek. Redmond, Beşiktaş’tan 1 yıl için 1,5 milyon Euro ücret alacak.

KARİYERİ

İngiliz oyuncu 2016’da Norwich City’den 13,5 milyon Euro karşılığında Southampton‘a transfer oldu.

İngiliz kanat oyuncusu 7 sezondur Southampton forması giyiyor. İngiliz ekibi ile çıktığı 232 maçta 30 gol atan Redmond, 27 asist yaptı.

Geçen sezon Southampton forması ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol attı, 5 asist yaptı.