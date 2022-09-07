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Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu

Beşiktaş'ın transfer ettiği Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat netleşti.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:37
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Beşiktaş'ın Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu

Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
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Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu Nathan Redmond'u 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

SAAT 15.30'DA İSTANBUL'DA
Edinilen bilgiye göre Redmond, bugün saat  15:30’da özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inecek. Redmond, Beşiktaş’tan 1 yıl için 1,5 milyon Euro ücret alacak. 

KARİYERİ
İngiliz oyuncu 2016’da Norwich City’den 13,5 milyon Euro karşılığında Southampton‘a transfer oldu.

İngiliz kanat oyuncusu 7 sezondur Southampton forması giyiyor. İngiliz ekibi ile çıktığı 232 maçta 30 gol atan Redmond, 27 asist yaptı.

Geçen sezon Southampton forması ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol attı, 5 asist yaptı.

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