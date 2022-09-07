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Nathan Redmond İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer ettiği İngiliz futbolcu Nathan Redmond İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, havalimanı çıkışında kendisini karşılayan siyah-beyazlı taraftarları "Kartal pençesi" yaparak selamladı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 19:34
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Beşiktaş'ın Southampton'dan transferi Nathan Redmond İstanbul'a geldi

Nathan Redmond İstanbul'a geldi
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İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamlayan Redmond, araçla konaklayacağı otele geçti.

Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyiyordu.

 

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