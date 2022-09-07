﻿Nathan Redmond İstanbul'a geldi

İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Havalimanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarları selamlayan Redmond, araçla konaklayacağı otele geçti.
Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyiyordu.
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