Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu. 938 milyonluk dev gelir

Siyah-beyazlıların stat sponsorluğu görüşmelerinde son aşamaya gelindi.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş, stat sponsorluğu için Arap Emirlikleri Havayolu şirketi Emirates ile 3 yıllık prensip anlaşması sağladı.

3 YILDA 795 MİLYON TL KAZANACAK

Beşiktaş 3 senede toplam 27 milyon 750 bin euro (795 milyon TL) kazanacak. Ayrıca Beşiktaş forma göğüs sponsorluğu için de Emirates ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, 3 sene Avrupa kupalarında mücadele ettiği dönem karşılığında toplam 5 milyon euro (143 milyon TL) alacak.

Gazprom ile yapılan görüşmeler UEFA ve FIFA'nın hukuki engel çıkarma ihtimali üzerine askıya alındığı belirtildi.

Beşiktaş Yönetiminin, mevcut göğüs sponsoru Beko ile son bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Bu görüşme sonrası yapılan sponsorluk anlaşmaları açıklanacak.

Siyah-Beyazlıların, stadın çatısının tepesine reklam koymak için de bazı firmalar ile görüşme yaptığı, ancak çatının uygun olmaması sebebiyle bu düşüncenin ertelendiği ifade edildi.