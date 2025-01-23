Beşiktaş’ın tarihi galibiyetinin arkasındaki sırrı açıkladılar: İspanyol boğasını yerle bir ettiler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 7. Maçında tarihi bir galibiyet aldı. Siyah beyazlılar, kupanın favorileri arasında gösterilen Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer ile ilk galibiyetini oldukça ses getiren bir oyunla aldı. Beşiktaş, aldığı galibiyetle puanını 9’a yükseltti ve UEFA Avrupa Ligi’nde play off oynama şansını sürdürdü. Siyah beyazlılar, kupadaki son maçını deplasmanda Twente’ye karşı oynayacak.

Spor yazarları siyah beyazlıların galibiyetini değerlendirdi. Yapılan yorumlarda flaş galibiyetin arkasında Solskjaer’in ve yönetim kaosunun son bulması olduğunun altı çizildi.

Beşiktaş’ın Athletic Bilbao’ya karşı aldığı galibiyete ilişkin yapılan yorumlar şöyle:

Turgay Demir (Fotomaç): "5-0 yendiğinde Beşiktaş'ı yere-göğe sığdıramayanlar ligde yaşananlardan sonra da kadronun tamamen değişmesi gerektiğine kadar dengesiz yorumlar yapmaktan geri durmamışlardı. Bu satırların yazarı ise sezon başından beri Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu ama kötü bir hocası (Van Bronckhorst) olduğu gerçeğinin altını ısrarla çizmiş ve sadece daha net bir golcü gerektiğini belirtmişti. Ole Gunnar ilk maçında aklın yolunu tercih etti, herkesi yerli yerinde oynattı, değişiklikleri de aynı mantıkla yaptı, göle maya çalmadı. Harika bir mücadele, çok iyi bir oyun, mükemmel goller ve Beşiktaş İspanyol Boğası'nı yerle bir etti…"

Ali Gültiken (Sabah): "Futbolun olmazsa olmazları var. Belirsizliği sevmiyor, lidersizliği de sevmiyor. Beşiktaş, bulunduğu çalkantılı sürecin geride kalmasıyla beraber kendine bir yön çizdi. Ortalık netleşti. Herkesin pozisyonu belli oldu. Oyuncular iki yöne bakar; formayı verene ve parayı verene… Potansiyelleri hem kendilerini hem Beşiktaş taraftarını çok mutlu etti. A. Bilbao kolay bir takım değil. Hatta çok zor bir takım. Bu rakibe karşı maça bu kadar hakim olabilmek büyük iş. Beşiktaş'ın bu performansından sonra hem oyuncuların hem yönetimlerin hem de camianın ders alması gereken şeyler var. Sezon başında bu kadar başarılı işler yapabilen dün de bunu tekrar eden takım neden bu kadar büyük problemler yaşadı? Bunlardan birçok ders çıkarılması lazım…"

Oktay Derelioğlu (Takvim): "Beşiktaş için Athletic Bilbao maçı Avrupa Ligi'nde olmak ya da olmamak anlamı taşıyordu. Bu sezon lig defterini çoktan kapatan Siyah- Beyazlı takım için İspanyol ekibi güçlü bir rakipti. Maçtan önce de kağıt üzerinde Athletic Bilbao maçın favorisiydi. Ancak maç öncesi Beşiktaş'ın tek artısı yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'di. Asist ve golleri yapan oyuncular İlk yarının son dakikalarında yediği gole kadar pozisyon vermeyen bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü Siyah-Beyazlılar. Bilbao Avrupa'nın etkili takımlarından bir tanesi. Ona karşı bu şekilde oynamak gerçekten müthiş bir iş. Beşiktaş tarihi galibiyet alarak Avrupa'daki playoff iddiasını son maça taşıdı."

Güntekin Onay (Hürriyet): "Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer belli ki oyuncularla yaptığı 1’e 1 görüşmelerde hem özgüven aşılamış hem de nasıl bir oyun istediğini dikte etmiş. Gerçekten de izleyenlerin keyif aldığı, oynayanların zevk aldığı bir Beşiktaş vardı sahada. Athletic Bilbao gibi Avrupa Ligi’nde liderliğe oynayan, Avrupa’da hiç maç kaybetmemiş ve sadece 2 gol yemiş bir takım karşısında 4-1’lik galibiyet gerçekten de harika. Son bir cümle de Serdal Başkan’a. Çok zor bir dönemde ateşten gömlek giydi, çözüm odaklı icraat adamı olduğunu da her geçen gözlemliyoruz. Beşiktaş, evinde taraftarıyla bütünleştiği zaman her maçı kazanabilir. Bilet fiyatlarında yapılan indirimin ne kadar etkili olduğunu da dün akşam gördük."